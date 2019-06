90-Jährige zwei Mal sexuell belästigt

Heilbronn.Dem schnellen Einschreiten von Passanten ist es zu verdanken, dass einer 90-jährigen Frau, die von einem 50-Jährigen sexuell belästigt wurde, nicht noch Schlimmeres passiert ist.

Der 50-jährige Tatverdächtige hielt sich am Montag gegen 17 Uhr im Bereich des Parkhauses eines Supermarkts in der Heilbronner Olgastraße auf, wie diei nun mitteilte. Dort traf er auf eine 90-jährige Frau, die alleine unterwegs war und offenbar einen hilflosen und verwirrten Eindruck auf den zu diesem Zeitpunkt mit mehr als drei Promille erheblich betrunkenen 50-Jährigen machte. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann erkannte, dass die betagte Dame hochgradig dement ist. Er fasste den Entschluss, sexuelle Handlungen an der Greisin vorzunehmen. Vor dem Parkhaus entblößte er seinen Penis vor der Frau. Nachdem er merkte, dass er von mehreren Männern, die sich auf einem gegenüberliegenden Balkon befanden, beobachtet wurde, zog er sich wieder an. Die Geschädigte entfernte sich langsam.

Der Tatverdächtige ging ihr nach und zog sie in das Parkhaus hinein. Dort schob er ihr das Kleid hoch, legte sich mit heruntergezogener Unterhose hinter die mittlerweile am Boden liegende Frau und umarmte sie.

Die Männer, welche zuvor das Tatgeschehen beobachten konnten, waren dem Täter zwischenzeitlich gefolgt. Während die Zeugen noch kurz im Supermarkt waren, um dort die Polizei zu rufen und das Personal zu verständigen, hatte sich der 50-Jährige mit seinem Opfer bereits zur Rampe im Parkhaus begeben, wo er sich erneut vor der hilflosen Frau mit erigiertem Penis zur Schau stellte. Der Beschuldigte wurde kurz nach der Tat durch die Polizei festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte gegen den wohnsitzlosen Mann einen Haftbefehl. Er wurde am Dienstag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt die den Haftbefehl in Vollzug gesetzt hat. Zwischenzeitlich befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019