95 000 Euro erbeutet

Würzburg/Heilbronn.Zwei ältere Frauen wurden in Würzburg und Heilbronn um ihre Ersparnisse gebracht. Die Seniorin in Würzburg übergab 95 000 Euro an Betrüger. Beide Frauen waren zuvor von den Betrügern am Telefon kontaktiert worden.

Im Glauben, ihre Besitztümer vor angeblichen Einbrechern zu schützen, warf die 82-Jährige in Heilbronn Schmuckstücke, Münzen und eine Bankkarte über die Brüstung, wo sie die Betrüger angeblich in „sichere Verwahrung“ nahmen. Stattdessen verschwanden die Unbekannten mit dem Diebesgut und hoben sogar noch Geld von ihrem Konto ab. Die 82-Jährige nahm an, ihre Wertsachen am nächsten Morgen im Polizeipräsidium wieder zu bekommen. Stattdessen mussten ihr Beamte mitteilen, dass sie vermutlich betrogen worden war.

Geld an Abholerin übergeben

In Würzburg wurde eine Seniorin um fast 100 000 Euro gebracht. Die ältere Dame übergab das Geld in der Annastraße an eine unbekannte Abholerin. Seit Montag hatte die Seniorin immer wieder Anrufe von Männern bekommen, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie gaukelten der Rentnerin vor, dass ihre Geldbestände nicht mehr sicher seien. So ließ sie sich überreden, insgesamt 95 000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Die Geldübergabe fand in der Annastraße statt. Die Abholerin verschwand mit dem Geld. Die Polizei warnte erneut vor Trickbetrügern, die sich telefonisch über Wertgegenstände oder Vermögensverhältnisse erkundigen.