Arbeitsmarkt bleibt ohne frostige Seite

Die Zahl der gemeldeten Stellenangebote zeigt deutlich, wie dringend Betriebe Mitarbeiter suchen. So waren im Februar 7475 offene Stellenangebote bei der Arbeitsagentur gemeldet, das sind 158 mehr (plus 2,2 Prozent) als im Vormonat und 1244 (plus 20,0 Prozent) mehr als im Februar 2017. Arbeitgeber haben in diesem Monat 2257 neue Stellen gemeldet.

Die Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sind sehr gut. Eine gute Ausbildung ist die Eintrittskarte für einen erfolgreichen Berufsweg. Doch aufgrund der demografischen Entwicklung und dem anhaltenden Trend, weiterführende Schulen zu besuchen oder zu studieren, ist es für viele Betriebe schwierig geworden, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen.

„Das duale Ausbildungssystem bietet viele Vorteile – nicht nur für Schulabgänger aus allen Schultypen, sondern auch für Studienabbrecher, für Umschüler, für Wiedereinsteiger und für nicht mehr ganz junge Menschen, die keine oder keine verwertbare Ausbildung haben“, so Käppel.

Jugendlichen und Eltern die Vorteile einer Berufsausbildung noch stärker sichtbar machen und Betriebe und junge Menschen enger zusammenzubringen sind die Ziele der bundesweiten „Woche der Ausbildung“, die von der Bundesagentur für Arbeit veranstaltet wird. Auch die Agentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beteiligt sich mit regionalen Aktionen in dieser Woche .

Main-Tauber-Kreis

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 3,0 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Im Februar waren 2272 Menschen arbeitslos gemeldet, 14 weniger als im Vormonat, 296 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. 734 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 736 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 661 Stellenangebote gemeldet (Februar 2017: 676). Der Bestand an Angeboten liegt bei 2288, 11,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,5 Prozent). Es waren im Februar 2791 Menschen arbeitslos gemeldet, 34 weniger als im Vormonat. 763 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 810 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 288 Stellenangebote gemeldet (Februar 2017: 358). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1078.

Hohenlohekreis

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,4 Prozent (Vormonat 2,5 Prozent). Es wurden im Februar 1565 Arbeitslose gezählt. Das sind 97 Menschen weniger als im Januar und 281 weniger als im Vorjahresmonat. 492 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 581 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 434 Stellenangebote im Februar aufgegeben (Februar 2017: 398). Der Bestand an Stellenangeboten insgesamt lag zum Stichtag bei 1544, das sind 29,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Schwäbisch Hall

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Es wurden im Februar 3247 Arbeitslose gezählt, 108 weniger als im Januar, 548 weniger als im Vorjahresmonat. 984 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 1091 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 874 Stellenangebote gemeldet (Februar 2017: 689). Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2565; 25,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Von den 2272 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 981 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Januar: 1008). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis waren 1291 Arbeitslose registriert (Januar: 1278). Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Februar 1239 Arbeitslose registriert (Januar: 1242). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1552 Arbeitslose (Januar: 1583).

Von den 1565 Arbeitslosen im Hohenlohekreis wurden 677 vom Jobcenter Hohenlohekreis betreut (Januar: 755). Bei der Geschäftsstelle der Arbeitsagentur waren zum Stichtag im Februar 888 Arbeitslose registriert (Januar: 907). Beim Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall waren zum Stichtag im Februar 1620 Arbeitslose registriert (Januar: 1693). Die Arbeitsagentur betreute im Haller Landkreis 1627 Arbeitslose (Januar: 1662).

