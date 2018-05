Arbeitsmarkt in der Region bleibt weiter auf Kurs

Anzeige

„Die Zahl der Arbeitslosen ist in diesem Jahr kontinuierlich zurückgegangen. Die letzten 25 Jahre waren in einem Mai noch nie so wenige Menschen arbeitslos gemeldet. Besonders freut mich, dass alle Personengruppen – die Jüngeren, die Älteren, Ausländer und Langzeitarbeitslose – von der guten Arbeitsmarktlage profitieren konnten; sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahresmonat“, führt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, zu den neuesten Zahlen der Statistik an.

Der Arbeitsmarkt bleibt auf Kurs: Weniger Arbeitslose und die Unternehmen suchen weiter nach Mitarbeitern.

Im Mai haben die Arbeitgeber 2011 neue Stellen gemeldet, 391 mehr (Plus 24,1 Prozent) als im April. Aktuell liegen der Agentur für Arbeit 7594 offene Stellenangebote vor, 28 mehr als im April 2018 und 844 (Plus 12,5 Prozent) mehr als im Mai 2017.

Main-Tauber-Kreis

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,6 Prozent (Vormonat 2,7 Prozent). Im Mai waren 1.959 Menschen arbeitslos gemeldet, 91 weniger als im Vormonat, 229 weniger als im Mai 2017.

655 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 741 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 697 Stellenangebote gemeldet (Mai 2017: 748).

Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2559; 9,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,1Prozent (Vormonat 3,2 Prozent). Es waren im Mai 2.503 Menschen arbeitslos gemeldet, 29 weniger als im Vormonat, 352 weniger als im Mai 2017.

718 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 749 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 237 Stellenangebote gemeldet (Mai 2017: 307). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1130; 6,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Eckwerte nach Rechtskreisen

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4509 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 4519.

Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 49,9 Prozent.

Von den 1959 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 953 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (April: 991). Bei den Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis waren 1.006 Arbeitslose registriert (April: 1059). Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Mai 1.215 Arbeitslose registriert (April: 1187). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1288 Arbeitslose (April: 1345).

Der Ausbildungsmarkt

„Viele junge Menschen haben in den nächsten Wochen ihren Schulabschluss in der Tasche und nicht jeder hat sich bereits endgültig entschieden, wie es weitergehen soll. Sehr gute Chance haben alle, die sich jetzt noch für eine Ausbildung entscheiden. Es gibt noch freie Ausbildungsstellen in allen Bereichen und unsere Berufsberater geben gerne einen Überblick“, führt Karin Käppel an.

Bis Mai wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5245 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 3265 gemeldet, 7,3 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat. Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber 1,6 Ausbildungsstellen. Der statistische Berichtszeitraum für den Ausbildungsmarkt läuft in Anlehnung an den üblichen Ausbildungsbeginn vom 1. Oktober bis zum 30. September. aat

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018