Auf Frau eingestochen

Ochsenfurt.Im Laufe einer Auseinandersetzung hat ein 26-Jähriger in der Nacht zum Freitag auf seine 27-jährige Ex-Lebensgefährtin eingestochen. Der dringend Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ist es am Donnerstag, gegen 23.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Ochsenfurt zu einem zunächst verbalen Streit zwischen der 27-jährigen Wohnungsinhaberin und ihrem ein Jahr jüngeren Ex-Lebensgefährten gekommen.

Dabeihat der 26-Jährige dann offenbar mit einem noch unbekannten Gegenstand auf die Frau eingestochen und ist anschließend vom Tatort geflüchtet. Die 27-Jährige konnte noch selbst die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken verständigen.