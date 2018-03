Auf Noch-Ehefrau eingestochen

Anzeige

Heilbronn.Weil er mit einem „Ankörner“ am Donnerstag in Heilbronn seine von ihm getrennt lebende Ehefrau verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen versuchten Mordes gegen einen 42-Jährigen. Der Mann hatte nach einem Mediationsgespräch bei einem Rechtsanwalt die 33-Jährige mit dem Auto verfolgt. Kurz vor 19.30 Uhr hielt die Frau im Bereich Wollhausstraße an, weil sie sich dort mit dem Rechtsanwalt treffen wollte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Mann ebenfalls angehalten, stieg aus und schlug mit dem Werkzeug die Scheibe des Wagens seiner Noch-Ehefrau ein. Nachdem er mit dem Ankörner auf sie eingestochen hatte, öffnete er die Tür und zog sie aus dem Auto. Er trat und stach weiter auf die 33-Jährige ein, bis er vom Anwalt und von Passanten überwältigt wurde. So konnte der Mann kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn Haftbefehl, der in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.