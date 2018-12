Auto fuhr in Menschenmenge

Bad Rappenau.15 bis 20 Personen waren am Sonntag kurz nach 5 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bad Rappenauer Raiffeisenstraße in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

Als gerade die Fäuste und offenbar auch Holzlatten im Einsatz waren, fuhr ein silberner Pkw mit aufheulendem Motor und offensichtlich mit voller Absicht des Fahrers, rückwärts in die Menge. Drei Männer im Alter 23, 25 und 27 Jahren wurden vom Fahrzeug erfasst und zum Teil erheblich verletzt. Der unbekannte Autofahrer gab Gas und flüchtete.

Aus der Menge heraus wurde der Wagen mit Steinen beworfen, wodurch mindestens eine Scheibe zu Bruch gegangen ist. Seltsamerweise weigerten sich zwei der Männer, trotz schwerer Verletzungen und laut Notarzt dringender Einweisung in eine Notaufnahme, ins Krankenhaus mitzufahren. Worum es bei der Schlägerei ging, ist bislang unklar.

Die Polizei sucht nun nach dem silbernen Pkw bei dem es sich eventuell um einen Citroën oder Peugeot mit Heppenheimer Kennzeichen handeln soll, und dem unbekannten Fahrer des Wagens. Hinweise auf dieses Fahrzeug und auf die Geschehnisse vor und eventuell auch in der dortigen Diskothek werden vom Polizeiposten Bad Rappenau unter , Telefon 07264/95900 entgegengenommen.

