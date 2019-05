Auto prallte gegen Baum

Neuenstein.Eine 34-Jährige ist in der Nacht auf Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Neuenstein leicht verletzt worden. Gegen 2 Uhr nachts war die Frau in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Autobahnausfahrten Kupferzell und Neuenstein unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung entlang. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen größeren Baum. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin und vorsorglich auch ihr Kleinkind in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019