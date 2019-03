Autoaufbrecher treibt sein Unwesen

Heilbronn.Der Autoaufbrecher, der seit einigen Wochen in Heilbronn sein Unwesen treibt, ist offenbar weiter unterwegs. Der Unbekannte sucht nach Personenwagen, in denen Gegenstände liegen. Dann schlägt er eine Seitenscheibe ein und lässt alles, was lose im Fahrzeug liegt, mitgehen. In der Nacht zum Donnerstag trieb er in der Paulinenstraße und der Gustav-Binder-Straße sein Unwesen. Die Polizei rät, nichts offen im Auto liegen zu lassen und sucht Zeugen, die eine verdächtige Person gesehen haben. Die Polizei rät, nichts offen im Auto liegen zu lassen. Da die Ermittler davon ausgehen, dass der Autoknacker weiterhin zuschlagen wird, appellieren sie an die Bevölkerung um Mithilfe. Wenn eine verdächtige Person gesehen wird, die offensichtlich in geparkte Autos hineinschaut, sollte sofort die Polizei angerufen werden. Dies ist durchaus auch über den Notruf 110 möglich..

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019