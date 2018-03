Anzeige

Heilbronn.Die Messe „Bauen, Wohnen & Renovieren“ findet am 3. und 4. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Heilbronner Messe- und Veranstaltungscenter „redblue“statt.

Auf 12 000 Quadratmetern sind rund 200 Aussteller aller Branchen rund um das Thema „Bauen, Wohnen und Renovieren“ vor Ort, um den Kunden persönliche Beratung und Tipps zu geben.

Ganz gleich, ob es um Neubau oder Sanierung, Raum- und Gartengestaltung oder Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik geht: Vor Beginn der Arbeiten gilt es, sich so umfassend wie möglich zu informieren – angefangen von bautechnischen Details über Energierichtlinien bis hin zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Mehr als 15 000 Besucher, so rechnet Projektleiterin Alexandra Hutt, werden sich an beiden Tagen wieder auf dem „redblue“-Messegelände tummeln.