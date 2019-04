Behinderungen nach Unfall

Neuenstadt.Lange Behinderungen gab es nach einem Unfall auf der A 81 in Höhe der Anschlussstelle Neuenstadt am Montag. An einem in Richtung Heilbronn fahrenden Pkw platzte nach dem derzeitigen Erkenntnisstand gegen 2 Uhr ein Hinterreifen. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen rechts daneben fahrenden Sattelzug. Dabei wurde der Motor komplett herausgerissen und schlitterte über die Fahrbahn. Auto und Sattelzug schleuderten über die zwei Fahrspuren, bis der Truck quer stehen blieb und die komplette Fahrbahn blockierte. Beide Insassen und ein Mitfahrer im Pkw kamen mit vermutlich leichten Verletzungen in Kliniken. Aufgrund des herausgerissenen Motors und der ausgelaufenen Betriebsstoffe des Autos musste erst eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen, bevor der Verkehr gegen 9 Uhr wieder rollen konnte. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.

