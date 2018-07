Beste Beurteilung aus Main-Tauber-Kreis

Die Konjunktur der Wirtschaft in der Region verliert zwar etwas an Schwung, zeigt sich insgesamt aber durchaus in guter Verfassung. Vor allem die Zahlen aus dem Main-Tauber-Kreis sind sehr erfreulich. Hauptgeschäftsführerin Elke Döring und ihr Stellvertreter, Dr. Helmut Kessler, präsentierten gestern die neuesten Zahlen für das zweite Quartal 2018.

