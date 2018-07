Betäubungsmittel in Haftanstalt geschmuggelt

Anzeige

Drei Kontaktpersonen wurden ebenfalls am Donnerstag von Kräften der Kriminalpolizei festgenommen. Auch diese Tatverdächtigen wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Sämtliche Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Beteiligten wurden weiterere Beweismittel, darunter auch Betäubungsmittel gefunden. Die Ermittlungen dauern noch an, heißt es abschließend in einem gemeinsamen Bericht der Polizei und Staatsanwaltschaft.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018