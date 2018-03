Bunte Mischung von betrügerischen Anrufen

Anzeige

Heilbronn.Bunt gemischt waren die Anrufe von Betrügern, die ihr Unwesen am Dienstag und Mittwoch im Unterland trieben.

In Flein erhielt eine 68-Jährige den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Staatsanwaltschaft Heilbronn, weil sie Beiträge einer Lotterie nicht bezahlt habe. Sie müsse knapp 3000 Euro einzahlen, sonst käme es in wenigen Tagen zu einer Verhandlung.

Ein Michael rief eine 79-Jährige in Cleversulzbach an und erklärte, er brauche für den Kauf einer Wohnung 16 000 Euro. In Heilbronn war eine unbekannte Petra an der anderen Seite der Leitung und wollte 12 000 Euro von einer 74-Jährigen. Ein Anrufer gab sich bei einem 79 Jahre alten Kirchhausener als Kriminalbeamter aus und fragte, ob der Angerufene einen Geldschrank und Schmuck hat.