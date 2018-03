Claudia Zeier hat gewonnen

Anzeige

Odenwald-Tauber.Über einen ganz besonderen Preis kann sich Claudia Zeier aus Boxberg freuen. Die FN-Leserin gewann nämlich eine Übernachtung für zwei Personen im Stuttgarter 5-Sterne-Hotel „Althoff am Schlossgarten“ inklusive Frühstücksbuffet. Im Preis inbegriffen sind zwei Tickets für die Lange Nacht der Museen am Samstag, 17. März. Über 80 ausgewählte Kultureinrichtungen öffnen dann ihre Türen für Nachtschwärmer. Bei aufregenden Ausstellungen und besonderen Events können geheime und bekannte Orte in nächtlicher Atmosphäre entdeckt werden. Herzlichen Glückwunsch!