Da bleiben keine Wünsche offen

Heilbronn.So gehört sich das für einen runden Geburtstag: Da wird „geklotzt“ und nicht gekleckert. Ganz in diesem Sinne hat Direktor Sascha Melnjak zum 20. Geburtstag des Heilbronner Weihnachtscircus ein Programm zusammengestellt, das Glanzlicht an Glanzlicht setzt und keine Wünsche offen lässt. Kein Wunder, dass das Premierenpublikum am Mittwochabend die circensischen Leckerbissen mit frenetischem Applaus feiert. Eine gelungene Party, die belegt, dass der Weihnachtscircus auch im 20. Jahr noch jung und schwungvoll ist und im Laufe der Jahre eher an Attraktivität gewonnen hat.

Tempo, Komik, Exotik, Kraft, Akrobatik und Körpergefühl: Die Nummern bieten das gesamte Spektrum dessen, was in einer Manege möglich ist – und das immer mit einem Lächeln im Gesicht, egal, wie groß Kraftakt oder Konzentration auch sein mögen. Jegliche körperliche Anstrengung wird mit Leichtigkeit präsentiert.

Den rasantesten Auftritt des Abends legt die „Truppe Robles“ in der Motorradkugel hin. In einer mit sechs Metern Durchmesser eher kleinen Kugel aus Stahl rasen bis zu sechs Fahrer mit ihren Motorrädern Non-Stop und kopfüber mit bis zu 60 „Sachen“ oft nur einen fingerbreit aneinander vorbei. Da stockt so manchem der Atem.

Dass es auch ohne Motor temporeich zugehen kann, zeigt die Truppe Sokolov mit ihrer Schleuderbrett-Nummer. Es ist geradezu sensationell, wie sich die Artisten, teilweise auf Stelzen, hoch durch die Lüfte katapultieren, um danach traumwandlerisch sicher zu landen oder aufgefangen zu werden. Schwungvoll sind ebenso die Ring-Jonglage von Geraldine Philadelphia, die Balance mit Jonglage auf der freistehenden Leiter von Robi Berousek sowie das „komische Trampolin“ mit Costin, der schon bei den RTL Super-Talent-Shows für Furore und Schenkelklopfer sorgte.

Den Kraftakt des Abends präsentiert Alexander Lichner am Washington-Trapez. Mal hängt er an Händen, manchmal an den Fersen, manchmal an den Füßen am Trapez.

Nahezu unglaublich ist, welche Biegungen und Windungen die Spinnenfrau Rich Metiku aus Äthiopien ihrem scheinbar knochenlosen Körper abgewinnt.

Tierisch und lustig wird es bei der verspielten Seelöwen-Dressur von Petra und Roland Duss. Sie haben eine Nummer kreiert, die ihresgleichen sucht und Laune macht.

Einen Schuss Exotik zaubert Wioris Errani mit den weißen Kamelen in die Manege. Zudem zeigt der Schweizer mit viel Fingerspitzengefühl eine Freiheitsdressur mit edlen Pferden aus dem Marstall des Circus Knie. Und natürlich kann solch ein Programm nicht ohne einen guten Pausen-Clown funktionieren. Gino erledigt den Job perfekt – zum Leidwesen von so manchem, den er in die Manege holt, aber zur großen Freude des restlichen Publikums. Ein Vergnügen.

