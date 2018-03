Der Lavendelduft vertreibt keine Spinnen

Anzeige

Den Bastelkleber aus Lebensmitteln brachte der Wertheimer Linus Busse zur Bewertung mit nach Künzelsau. Beim Arbeiten mit gekauften Bastelklebern störte ihn der Geruch. Außerdem fand er es problematisch, dass einige Inhaltsstoffe von herkömmlichen Klebern giftig oder schlecht für die Gesundheit sind. Deshalb rezeptierte und forschte er. Mit gutem Ergebnis, wie die Jury feststellte. Dass Lavendelduft Spinnen nicht sonderlich stört, bemerkten Elisabeth Jeßberger und Lisa Otter vom Mattias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim. Ihr Versuch zeigte eindeutig, die behaarten Sechsbeiner lassen sich dadurch nicht beeindrucken.

Kilian Leutner von der Zentralgewerbeschule Buchen will historische Welten mit Hilfe von 3D-Visualisierun erfahrbar machen. Ziel seines Projektes war der Entwurf eines Systems zur 3D-Visualisierujng von Geoformationen und 3D-Modellen historischer Welten. Aufgrund der Nähe zum Limes wurde ein 3D-Modell des Odenwaldlimes erstellt.

Eine Hochwassersimulation am Beispiel der Gemeinde Schollbrunn präsentierten Simon Schwab und Dennis Häfner vom Burghardt-Gymnasium Buchen. Sie kamen dabei zu dem Ergebnis, dass ein Hochwasser wie Ende Mai 2016 sehr selten vorkommt, die Gemeinde Schollbrunn aber auch bei weniger starken Regenfällen Opfer von Hochwasserschäden werden kann.

Eine pfiffige Idee verfolgten die beiden jungen Tüftler Marc Hoßfeld und Thorben Goos vom Lernhaus Ahorn. Sie bauten ein Gerät, das Strom erzeugt, ohne dass Strom eingesetzt wird. Durch Unterdruck im Wasser wird dieses auf ein Wasserrad gepumpt, das einen Dynamo antreibt, der dann Strom erzeugt.

Kreativität

Wer bei Jugend forscht, mitmachen will, muss kein Genie sein. „Wichtig ist nur“, so Bernd Ludwig, Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs Jugend forscht bei ebm-papst, „dass sich das Thema den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik zuordnen lässt.“ Kreativität, Neugierde und den Mut zur Herausforderung sollte jede „Forscherin“ und jeder „Forscher“ in sich haben. Für die Anmeldung zu „Jugend forscht“ gibt es keine vorgegebenen Aufgaben, das Forschungsthema ist lediglich dem Erfindergeist des Teilnehmers unterworfen. Auch Rückschläge gibt es keine, tröstet Ludwig, denn wer im ersten Jahr nicht ganz den Sprung auf’s Treppchen schafft, der kann in einem Jahr wieder antreten.

Die besten „Jugend forscht“-Projekte qualifizieren sich für den Landeswettbewerb am 20. bis 23. März in Stuttgart. Großes Ziel für die jungen Forscher ist der Bundeswettbewerb vom 24. bis 27. Mai in Darmstadt. Beim Finale messen sich alle Jungforscher, die beim jeweiligen Landeswettbewerb den ersten Platz in einem der sieben Fachgebiete belegt haben.

Den Siegern aller Wettbewerbe winken Geld-, Sach- und Sonderpreise sowie ein wertvolles Feedback der professionellen Jury. Am heutigen Samstag stellen alle jungen Forscher von 9 bis 13 Uhr ihre Projekte am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn der Öffentlichkeit vor. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich wird den Besuchern am Samstag ein interessantes Rahmenprogramm geboten: Mitmach-Aktionen für Kinder, Flugvorführungen eines Quadrocopters, auch die Mensa ist geöffnet.

