Deutschlands größte Grußbotschaft zur ISS

Künzelsau.Kaum haben Künzelsau und die Region den geglückten Start von Alexander Gerst am 6. Juni live in der Künzelsauer Innenstadt verfolgen können, präsentieren ESA, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR), Hohenlohekreis und Stadtverwaltung einen weiteren Höhepunkt. Am heutigen Donnerstag berichtet der ESA-Astronaut über seine Arbeit in der Internationalen Raumstation ISS. Das können die Zuschauer auf einer großen Leinwand auf der Bühne beim Alten Rathaus in der Stadtmitte live mitverfolgen. Der Call ist in ein Rahmenprogramm von 15.30 bis 18.30 Uhr eingebettet.

Fernsehmoderatorin Kristina Sterz holt sich Landrat Dr. Matthias Neth, Bürgermeister Stefan Neumann, Weltraumexperten wie den ESA-Astronauten Reinhold Ewald und Missionsmanager Volker Schmid auf die Bühne. Die Live-Verbindung dauert rund 20 Minuten und ist von 17.15 bis 17.35 Uhr geplant. Die Band „Gravity“ eröffnet und beendet das Programm musikalisch.

Gigantische Grüße an Astro-Alex

Das DLR, der Hohenlohekreis und die Stadtverwaltung Künzelsau kreieren dafür eine Überraschung: „Wir wollen Alexander Gerst mit der größten Grußbotschaft Deutschlands, die jemals in Richtung ISS gesendet wurde, beim Live-Call begrüßen“, freut sich Bürgermeister Neumann auf die besondere Aktion und ruft die Besucher zum Mitmachen auf. Das geht ganz einfach: Auf der Hauptstraße werden farblich definierte Bereiche markiert und an die Besucher bunte Pappestücke verteilt. Auf ein gemeinsames Signal halten alle ihre Pappe hoch, so dass ein großes Bild, die Grußbotschaft „Hallo Alex!“ entsteht – ähnlich einer Choreografie in einem Fußballstadion. Rund 1500 Personen sind erforderlich und zum Mitmachen aufgefordert, um den Schriftzug darzustellen. Bereits eine Stunde vor dem Call, ab zirka 16.30 Uhr wird der Ablauf, die Choreografie, mehrfach mit den Besuchern geprobt.