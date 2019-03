Heilbronn.Die experimenta in Heilbronn ist ein „außerschulischer Lernort“, an dem den Besuchern auf informative, aber auch kurzweilige Art und Weise die Welt der Naturwissenschaft und Technik nahegebracht werden soll. „Hier soll generationenübergreifend Neugierde geweckt und die Leidenschaft für Wissen und Forschung entfacht werden“, wie Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch die Ziele der neuen experimenta umschreibt, die nach knapp vierjähriger Planungs- und Bauzeit am Sonntag, 31. März, wiedereröffnet wird. Zusammen mit der am 17. April beginnenden Bundesgartenschau (Buga) bildet Deutschlands größtes Science Center einen attraktiven Anziehungspunkt mit überregionaler Strahlkraft.

Mit dem spektakulären und futuristischen Neubau aus Glas und Stahl in unmittelbarer Nachbarschaft zum umgebauten Bestandsgebäude bietet die experimenta eine einzigartige Wissens- und Erlebniswelt für alle Altersstufen.

Architektur als Medium

„Von Beginn an wurde vom Auftraggeber die Architektur als wesentliches Medium gesehen, um die Mission der außerschulischen Bildung in natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern zu unterstützen und zu kommunizieren“, wie Architekt Matthias Sauerbruch vom internationalen Studio für Architektur, Städtebau und Gestaltung, Sauerbruch Hutton, bei der Pressekonferenz ergänzte.

Der Weg des Besuchers durch das aus vier übereinander liegenden Fünfecken bestehenden neue Gebäudes wurde wie der Aufstieg auf einen Berg inszeniert: Ein spiralförmiger Weg führt vom „Science Dome“, einem 360 Grad-Kino- und Theatersaal im Untergeschoss, bis zum Observatorium auf dem Dach. Unterwegs bietet dieser Weg Foyer-, Aufenthalts- und informelle Veranstaltungsflächen, die den eigentlichen Ausstellungsbereichen vorgelagert sind.

Im Kern dieser „Raumspirale“ hängen kokonartig weitere Räume. In diesen sogenannten „Kreativstudios“ können die Besucher das eben Gelernte in werkstattartigen Situationen gleich in die Praxis umsetzen. Auf dem Gang durch die einzelnen Stockwerke hat der Besucher einen großartigen Blick über die umgebende Stadtlandschaft, so dass er kontinuierlich wechseln kann zwischen einem extrovertierten Blick auf die „Wirklichkeit“ der gebauten Umwelt und einem introvertierten Blick auf die (teilweise nur unter dem Mikroskop nachvollziehbaren) Phänomene, die die physische Welt bewegen und zusammenhalten.

Didaktisches Objekt

Die neue experimenta ist ein Glas- und Stahlbau, denn mit anderen Baumaterialien wäre die hohe dreidimensionale Maßgenauigkeit der Geometrie kaum darstellbar gewesen, wie der Planer betonte. Damit wird das Gebäude selbst zum didaktischen Objekt, das den experimentellen Charakter des ganzen Unterfangens stützt und betont.

Die neue Wissens- und Erlebniswelt auf der Insel am Neckaruferpark mitten im Stadtzentrum von Heilbronn wird von der Fachwelt als „architektonisches Juwel“ bezeichnet, denn der vom Berliner Architekturbüro Sauerbruch Hutton futuristisch gestaltete Neubau ergänzt den historischen Hagenbucher Speicher als reizvoller Kontrast zum nüchtern-klaren Mauerwerk des ehemaligen Ölsaatspeichers.

Besucher aller Altersstufen können ab Sonntag dort naturwissenschaftliche Phänomene, technische Innovationen und spannende Experimente erleben und sich selbst als Forscher und Entdecker engagieren. „Wir haben völlig neue Konzepte realisiert, mit denen Wissenschaft und Technik generationenübergreifend auf spannende Weise interaktiv vermittelt werden. Jeder Besucher ist eingeladen, mitzumachen, um Neues über sich und die Welt zu erfahren“, erklärte der Geschäftsführer das Anliegen des neuen Science Centers.

Mit 25 000 Quadratmetern Fläche ist die neue experimenta das größte Science Center Deutschlands, das in die drei Bereiche Entdecker-, Erlebnis- und Forscherwelten gegliedert ist.

Die Entdeckerwelten beherbergen auf vier Etagen des Neubaus 275 interaktive Exponate. Die Erlebniswelten bestehen aus Science Dome, Sternwarte und Experimentaltheater.

Im Science Dome, einer weltweit einzigartigen Kombination aus Planetarium und Theater mit drehbarem Auditorium, reisen bis zu 150 Zuschauer virtuell in 3D durch den Weltraum oder erleben Experimentalshows. Auf der Dachterrasse befinden sich die Sternwarte sowie leistungsfähige Teleskope auf vier Beobachtungsinseln. Ebenfalls im Neubau zu finden ist das Experimentaltheater, in dem Kindern bis zehn Jahren naturwissenschaftliche Phänomene in eigens entwickelten Showformaten unterhaltsam und lehrreich vermittelt werden.

Hochwertig ausgestattete Labore

Zahlreiche Möglichkeiten offerieren die Forscherwelten, die im komplett umgestalteten und unterirdisch mit dem Neubau verbundenen Bestandsgebäude untergebracht sind. Auf über 2500 Quadratmetern Fläche erwarten Schulklassen und Gruppen acht hochwertig ausgestattete Labore, eine Experimentierküche und das Schülerforschungszentrum Nord-Württemberg.

Mehr als 50 naturwissenschaftliche und technische Kursangebote stehen Teilnehmern unterschiedlicher Altersgruppen zur Verfügung. Für junge Macher ist der Maker Space im Erdgeschoss konzipiert: Hier finden Jugendliche und junge Erwachsene den Raum und die technische Ausstattung, um zu tüfteln, zu entwickeln und zu gestalten.

Während der Bundesgartenschau wird es ein besonderes Angebot für deren Besucher in der experimenta geben. Nach Vorlage des Buga-Tickets können die Besucher ein speziell konzipiertes Programm im Science Dome bestaunen und die Dachterrasse besuchen.

Von dort erstreckt sich ein umfassendes Panorama über das gesamte Buga-Gelände und die Stadt Heilbronn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019