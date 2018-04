Die E-Mobilität kostet Arbeitsplätze

Anzeige

Künzelsau.Ganz im Zeichen der E-Mobilität stand die 17. Regionaltafel der Bürgerinitiative „pro Region Heilbronn-Franken“ im Carmen Würth Forum in Künzelsau. Die Diskussionsrunde mit Markus Schwerdtfeger, Geschäftsführer der KACO-GmbH + Co. KG Dichtungswerke Heilbronn, Joachim Vogel von der BEW-Umformtechnik GmbH Rosengarten, Rocco Pace, Betriebsratsvorsitzender der GETRAG Untergruppenbach, Dr. Stefan Niemand, Leiter Elektrifizierung der Audi AG Ingolstadt, und Eckard Veil, Vorstandsvorsitzender der ZEAG-Energie AG Heilbronn, endete mit dem Fazit, dass vor allem die fehlende Versorgungsinfrastruktur ein großes Hemmnis für eine schnelle und erfolgreiche Umsetzung in der Region darstelle. „Die Elektromobilität wird nicht über Nacht kommen. Dabei wurde vor allem vom ZEAG-Vorstand bemängelt, dass die Energielieferanten eigentlich nicht so recht wissen, wohin die technische Reise geht. „Da hilft auch der Blick in den Koalitionsvertrag nur wenig“.

Einige Veränderungen

Einig war man sich in der Runde, dass sich für die Automobilindustrie und deren Zulieferer in Zukunft einiges verändern werde, und man rechnet auch mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen, denn der Motor eines Elektroautos hat nur ein Zehntel der Einzelteile eines Verbrennungsmotors.

Dies schlage sich dann auch bei den Wartungsarbeiten in der Werkstatt nieder. Sicher werden auch in Zukunft hochqualifizierte Mechaniker sowohl bei den Autoherstellern als auch im Bereich der Zulieferer und des Service gebraucht. Beim Getriebehersteller GETRAG hat man offenbar schon auf die künftigen Herausforderungen reagiert und die richtigen Schritte eingeleitet.