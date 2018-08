Die perfekte Abkühlung

Anzeige

Bad Friedrichshall.Seit Tagen keine Abkühlung – und die Vorhersage für die nächsten Tage zeigt wenig Veränderung. Die Menschen sehnen sich nach Erfrischung. Wer für das Wochenende noch eine kühle Alternative zum Schwitzen in Schwimmbad oder Biergarten sucht, ist in den kühlen Kammern des Besucherbergwerks in Bad Friedrichshall genau richtig. Bei Temperaturen von zirka 18 Grad kam man mal erfrischend durchatmen.

In weniger als 30 Sekunden kan man mit dem Förderkorb in die Grube „einfahren“. Aus dem Förderkorb ausgestiegen, findet man sich 180 Meter unter der Erdoberfläche wieder, und die Sommerhitze ist in spannender und lehrreicher Atmosphäre vergessen.

Hier kann man sich von den Dimensionen unter Tage sowie den zahlreichen Medien- und Laserinstallationen begeistern lassen. Ebenso können Groß und Klein den kühlen Fahrtwind auf der 40 Meter langen Rutsche genießen.