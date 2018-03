Anzeige

Stuttgart.Die Zahl der elektronischen Steuererklärungen steigt: So haben knapp 2,5 Millionen Bürger in Baden-Württemberg ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2015 digital erledigt. Das entspricht einer Quote von 62,5 Prozent. Bei den Steuererklärungen für 2014 lag die Quote bei rund 59,6 Prozent. Für den Veranlagungszeitraum 2016 dauert die Erhebung noch an.

„Bei der Einkommensteuererklärung ist die Digitalisierung längst Realität“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann.

Viele Vorteile

Elektronisch erstellte und eingereichte Steuererklärungen würden viele Vorteile bringen.