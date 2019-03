Drei Bewohner wurden verletzt

Eppingen.Ein Brand in einem Dachgeschoss forderte am Samstag drei Verletzte. Gegen 6.15 Uhr brach im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Küchenbereich ein Brand aus. Die insgesamt zwölf Bewohner des Hauses konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die drei Bewohner des Dachgeschosses, eine 40-jährige Frau mit ihren 17 und 22 Jahre alten Kindern, erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung, die die Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machte.

Als Brandursache kommt ein Defekt an einer Kücheneinrichtung in Betracht. Die Ermittlungen sind hierzu noch im Gange. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Zur Brandbekämpfung musste der Dachbereich teilweise abgedeckt werden. Das Dachgeschoss sowie das erste Obergeschoss sind nicht mehr bewohnbar. Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz eine Fußverletzung zu. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.03.2019