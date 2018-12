Drei Fahrer wurden verletzt

Bad Rappenau.Drei verletzte Lkw-Fahrer musste der Rettungsdienst nach einem Unfall am Mittwochvormittag auf der A 6 versorgen. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt hatte sich gegen 10 Uhr in Richtung Mannheim ein Stau gebildet. Drei Trucker hatten ihre Sattelzüge bereits bis zum Stillstand abgebremst. Ein vierter Fahrer bemerkte das Stauende offenbar zu spät, so dass sein Zugfahrzeug mit großer Wucht gegen das Heck eines Sattelzuges prallte. Dieser wurde auf den davor stehenden Truck geschoben, der dann noch gegen das Heck eines weiteren Lasters gestoßen wurde.

Der mutmaßliche Unfallverursacher war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens erlitt schwere, der Fahrer des davor stehenden Sattelzuges leichte Verletzungen. An zwei der Lastwagen entstand Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens liegt wohl im sechsstelligen Euro-Bereich.

