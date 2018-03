Drei Verletzte bei Pkw-Kollision

Anzeige

Heilbronn.Drei Verletzte musste der Rettungsdienst nach einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Neckartalstraße ins Krankenhaus bringen. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes unterhalb des neuen Heilbronner Tierheims auf der Neckartalstraße. Als ein Audi auf die Neckartalstraße in Richtung Neckarsulm einbog, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer des Mercedes und seine 78 Jahre alte Beifahrerin schwer, der Audilenker leicht verletzt. Zur Rettung der Verletzten war die Heilbronner Feuerwehr im Einsatz. An der Unfallstelle waren außerdem drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Vorfahrt wurde zum Zeitpunkt des Unfalls durch Ampeln geregelt. Unklar ist aber noch, wer Grün hatte.