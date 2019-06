Die Reise geht durch Gebirge, Wälder und an Flüssen vorbei. Mit dem Fernzug California Zephyr fahren Menschen vor allem wegen der tollen Aussicht.

Auf seiner Fahrt durchquert er sieben Staaten des Landes USA. Das sind Kalifornien, Nevada, Utah, Colorado, Nebraska, Iowa und Illinois. Die Fahrgäste müssen währenddessen zweimal ihre Uhren neu stellen. Denn im California Zephyr geht es durch drei Zeitzonen, in die das Land unter anderem unterteilt ist.

In den Staaten im Westen sind viele Berge zu sehen: die Sierra Nevada und die Rocky Mountains. Weiter im Osten ist es eher flach.

An der Grenze zwischen Iowa und Illinois fließt der Mississippi. Das ist einer der größten Flüsse der Erde. Manchmal gibt es in der Gegend große Überschwemmungen. So kommt es vor, dass der Zug durch Wasser rollen muss.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019