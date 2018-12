Ehefrau Fingerkuppe abgebissen

Brackenheim.Seiner eigenen Ehefrau hat ein 30-Jähriger am Sonntag in Brackenheim eine Fingerkuppe abgebissen. Dem Biss vorausgegangen war ein Vorfall im Jugendhaus in der Georg-Kohl-Straße. Im Rahmen einer Feier in dem Gebäude fing der Mann offenbar wegen zu lauter Musik einen Streit an, in dessen Verlauf er laut Zeugen einen Feuerlöscher von der Wand gerissen und vor dem Haus an einer Bushaltestelle geleert habe. Seine Ehefrau wollte ihn beruhigen, worauf es zu einer Auseinandersetzung mit dem finalen Biss kam. Danach wurde er von zwei Männern festgehalten, bis die Polizei eintraf. Als sie ihn losließen und er den Streifenwagen sah, rannte er weg, musste sich allerdings schnell der Sportlichkeit der Ordnungshüter beugen. Seinen Rausch musste er in der Arrestzelle ausschlafen.

