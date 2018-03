„Ein echter Allrounder“

Anzeige

Heilbronn.Als echten Allrounder bezeichnete Polizeipräsident Hans Becker den Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Heilbronner Polizeipräsidiums, Achim Küller, anlässlich dessen 40. Dienstjubiläums. Der aus Haßmersheim stammende Jubilar kann nicht nur auf eine lange, sondern auch auf eine abwechslungsreiche Dienstzeit zurückblicken.

Begonnen hat diese am 1. März 1978 in der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Noch während der Ausbildungsphase wurde der heutige Erste Polizeihauptkommissar als Polizeiwachtmeister zum Verkehrszug Tauberbischofsheim der Landespolizeidirektion Stuttgart versetzt. Den ersten dienstlichen Kontakt mit der Polizei Heilbronn gab es 1984, als Achim Küller zur Verkehrspolizei Weinsberg versetzt wurde.

Nach mehreren Jahren dort folgte 1996 das Studium an der Fachhochschule der Polizei und der Aufstieg in den gehobenen Dienst. In den folgenden fünf Jahren bekleidete der jetzige Chef-Pressesprecher verschiedene Führungsfunktionen, bis er einem Ruf der Akademie der Polizei Baden-Württemberg folgte und dort – teilweise in Freiburg und teilweise in Wertheim – verschiedene Lehr- und Führungsfunktionen ausübte. In diese Zeit fiel auch eine außerdienstliche Fortbildung in Form eines Fernstudiums zum staatlich geprüften Informatiker. Diese Zusatzqualifikation hatte zur Folge, dass Achim Küller verschiedene Aufgaben aus dem IT-Bereich übertragen wurden und er seither als unverzichtbarer Experte im Bereich der Datenverarbeitung gilt. Im Vorfeld der Polizeireform brachte er sein Wissen beim Innenministerium Baden-Württemberg, als Mitarbeiter der Stabsstelle Polizeireform ein.