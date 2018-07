Ein etwas anderer Polizeibericht

Anzeige

Fichtenau.Einen etwas außergewöhnlichen Fall hat das Polizeipräsidium Aalen zu vermelden. Die Polizisten suchen ein Auto – aber nicht nach einer Unfallflucht. Am Montag meldete sich eine 52-jährige Frau beim Polizeirevier Crailsheim und teilte mit, dass sie ihr Auto nicht mehr findet.

Fahrzeug hatte Panne

Folgendes war passiert: Die Dame teilte mit, dass sie am Dienstag, 3. Juli, mit ihrem Ford Focus auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs war. Aufgrund einer Vollsperrung der Autobahn zwischen Dinkelsbühl und Ellwangen musste sie die A 7 vermutlich an der Anschlussstelle Dinkelsbühl verlassen. Von dort fuhr sie noch etwa fünf Kilometer, bevor sie mit ihrem Pkw eine Panne hatte und das Fahrzeug abstellen musste.

In falschen Zug eingestiegen

In unmittelbarer Nähe fand die Dame eine Werkstatt, in welcher sie um Hilfe bat. Das Fahrzeug wurde abgeholt und auf dem Betriebsgelände abgestellt. Von einer Mitarbeiterin wurde sie anschließend zum Bahnhof gefahren, um von dort nach Schwäbisch Gmünd zu fahren. Da sie komplett durch den Wind war, stieg sie versehentlich in den falschen Zug nach Stuttgart ein.