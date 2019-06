Ein feuriges Duell am Nachthimmel

Heilbronn.Zwei Tage, zwei Feuerwerke – ein Sieger. Bei den „Flammenden Sternen“ Heilbronn treffen sich am Pfingst-Wochenende, 8. und 9. Juni, hochkarätige Pyrotechnik-Teams zum knisternden Wettkampf. Das Duell der Kontrahenten verspricht spannend zu werden, denn mit Nanos Fireworks aus Griechenland und Hefung Fireworks aus China stehen sich zwei Feuerwerksfirmen gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neben den wunderschönen Musikfeuerwerken erwartet die Besucher bei den „Flammenden Sternen“ im Wertwiesenpark auch ein abendfüllendes Rahmenprogramm.

Um die Gunst von Zuschauern und Jury zu erlangen, werden die Pyrotechniker beim Internationalen Feuerwerksfestival alle Register ihres Könnens ziehen. Dass Nanos Fireworks dies beherrscht, haben sie vor einigen Jahren schon einmal bei den „Flammenden Sternen“ in Stuttgart bewiesen. Damals schossen sich die Griechen mit einer spektakulären Choreographie, bei der am Himmel auch imaginär gemordet wurde, aufs Siegerpodest und in die Herzen der Zuschauer.

Ähnlich skurril dürfte der Auftritt der größten und ältesten Feuerwerksfirma Griechenlands, die heute in der vierten Generation geführt wird, auch bei den „Flammenden Sternen“ Heilbronn sein.

Die Kontrahenten aus China müssen gewappnet sein, denn das griechische Team ist nicht nur äußerst kreativ, es beherrscht auch sein Handwerk – unter anderem war Nanos Fireworks für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie bei den Olympischen Spielen in Athen mitverantwortlich, setzte den Eurovision Song Contest in Szene und stattet Konzerte von Rihanna, Shakira und Metallica pyrotechnisch aus.

Brillante Farben

Allerdings, mit Hefung Fireworks Co. Ltd. steht den Griechen ein echtes Schwergewicht gegenüber: Das chinesische Unternehmen zählt weltweit zu den größten Herstellern von Feuerwerkskörpern und beschäftigt weit über 1000 Mitarbeiter, inklusive eigener Forschungsabteilung. Die Shows der Hefung-Pyrotechniker sind hochprofessionelle Kunstwerke in brillanten Farben, die perfekt choreographiert und auf die Musik abgestimmt sind.

Hefung zeigt sein Können hauptsächlich auf Großevents in China, zum Beispiel bei den Eröffnungs-Feierlichkeiten der World Expo in Shanghai. In Europa sind Auftritte von Hefung Fireworks hingegen selten. Die Flammenden Sterne versprühen an beiden Tagen schon lange vor den Feuerwerken sommerliches Festivalflair. Auf der Bühne gibt es heute Reggae und Dancehall mit der Band „Zio Wintz“, am Sonntag spielt die 13-köpfige Soul-Band Soulicate. Im Parkgelände sind die Feuerkünstler Stafffire und Comedy-Magier unterwegs. Falknerin Vanessa präsentiert ihre Greifvögel, und beim Familienprogramm können die kleinen Feuerwerksfans malen, basteln, toben und mit Clown Beppo herumalbern. Die Illumination des Parkgeländes gehört ebenso zu den Festival-Highlights wie die Lounge-Area mit DJs. Und nicht zuletzt bietet die Gastronomie eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

Tickets gibt es am Wochenende direkt der Tageskasse. Die Eintrittskarten zum Internationalen Feuerwerksfestival gelten am Veranstaltungs-Wochenende gleichzeitig als Kombiticket für den Heilbronn-Hohenloher-Haller Nahverkehr.

