Ein kleines Juwel am Altarm des Neckars

Heilbronn.Es wird eine große Leistungsschau des gärtnerischen Wirkens und ein Fest für die Sinne: Das wünschen sich die Macher der Bundesgartenschau in Heilbronn. 173 Tage soll die Symbiose aus Blütenpracht und zukunftsweisender Stadtausstellung die Besucher begeistern.

Bis am Mittwoch, 17. April, die Tore öffnen, haben Gärtner und Mitarbeiter noch jede Menge zu tun. „Aber wir schaffen das“, sind Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau , und OB Harry Mergel, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gartenschau, überzeugt.

Zwölf Jahre lang wurde geplant und die Konzeption umgesetzt, mit der aus einer früheren Gewerbebrache ein komplett neues Wohnquartier entsteht. Wo der alte Hafen und ein Güternbahnhof kein schöner Anblick waren, entwickelte man auf 40 Hektar eine – im wahrsten Sinne des Wortes – blühende Landschaft. Dafür musste sogar eine Bundesstraße Platz machen.

Dass sich das Ergebnis sehen lassen kann, macht OB Mergel deutlich. „Die Bundesgartenschau fällt in eine spannende Phase der Stadtentwicklung.“ Die großartige Schau ist für ihn aber auch ein Wagnis, denn sie ist der Motor für ein neues Stadtquartier. „Neckarbogen“ wird es heißen, wo künftig bis zu 3500 Menschen leben und rund 1000 Arbeitsplätze entstehen sollen.

In dieser Beziehung ist die Buga bereits heute ein Experiment. In den 22 neu gebauten Häusern auf dem Gelände, darunter auch eine Jugendherberge, leben bereits 400 Menschen. Die Neubauten bieten gleichzeitig Raum für Stadtausstellungen, für barrierefreies Wohnen, aber auch für Antworten auf die Zukunftsfragen bei Themen wie Digitalisierung, Mobilität und neu entwickelte Materialien.

„Die Stadt hat ihren eigenen Weg gefunden“, betont Faas. Neues entdecken, aber auch ein Nach- und Umdenken in Sachen Nachhaltigkeit: Mit einem breiten Spektrum will man für jeden Besucher etwas bieten.

Kunterbuntes Abenteuer

Für den OB ist die Schau einfach „ein kunterbuntes Abenteuer“. Bei 5000 unterschiedlichen Veranstaltungen stehen Kunst und Kultur im Mittelpunkt. Konzerte von Klassik bis Pop, unter anderem mit Wincent Weiss, sind geplant. Neben 24 Kunstobjekten ist für ihn die spektakuläre Wasserschau ein besonderer Höhepunkt. Für die kleinen Besucher gibt es jede Menge Spielmöglichkeiten, die auch nach der Schau bleiben werden. Und ein Kletterturm sorgt für den passende Nervenkitzel.

Bei all dem steht aber die Pflanzenpracht im Vordergrund. Gartenkabinette und Regionengärten, eine Sommerinsel, 1,3 Millionen Blumenzwiebeln, 250 000 Pflanzen für den Wechselflor, 100 000 Stauden, 3500 Dahlien und 5000 Rosenstöcke von 14 Züchtern lassen die Herzen der Besucher höher schlagen. In der Dünenlandschaft, mit Strandkörben und einer Bar, lässt es sich wunderbar relaxen. 1000 Klimabäume, die auch in Zeiten des Wandels gesund bleiben, wurden ebenfalls gepflanzt, dazu 1700 schnellwachsende Pappeln.

Von der Friedhofsgärtnerei bis zum Nutzgarten wird ein breites Spektrum geboten. Vor allem die Hobbygärtner sollen Informationen von der Schau mitnehmen: Verkostungen, Wissenswertes rund um den Nutzgarten oder Pflanzendoktoren warten auf die Besucher.

Lutze vom Wurmb von der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft spricht von der hohen Qualität der Gartenbaubetriebe und einer „fast unerschöpflichen Quelle für Gartenexperimente“. Man schlage damit eine Brücke zwischen grünem Event und dem kulturellen Bereich.

Nicht nur ihn kribbelt es bereits. „Es pfupfert“, freut sich der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl. Als Heilbronner wohnt er direkt am Eingang. Vor rund zwei Jahrzehnten hatten er und seine Frau diesen Traum an der Küchentheke. Nun ist die Schau da. Für ihn ist die Bundesgartenschau ein Quantensprung, entstand doch aus einer Gewerbebrache ein Juwel am Neckar-Altarm.

Und der ist durch die großen Umbaumaßnahmen wieder ins Quartier zurückgekehrt. Mit dem Karlssee und dem Floßhafen entstanden Wasserflächen, die Anziehungspunkte für große und kleine Besucher sein wollen. Auf einem 600 Meter langen Holzsteg kann man sogar übers Wasser gehen.

Der Rückenwind der Bürger, den Faas, Strobl und OB Mergel für die Schau spüren, ist durch den Verkauf von bereits 50 000 Dauerkarten greifbar. Um auch die jüngeren Besucher anzulocken, ist der Eintritt für Kinder bis 15 Jahre frei, für junge Erwachsene bis 25 Jahren gibt es eine Ermäßigung.

