Ein Meilenstein in der Logistikstrategie

Kupferzell.„Alles in einem Paket“ wird die Adolf Würth GmbH & Co. KG ab 2020 ihren Kunden vom neuen zentralen Umschlaglager aus liefern, das direkt an der Ausfahrt der A 6 bei Kupferzell im Gewerbepark Hohenlohe entsteht. Mit der größten Einzelinvestition von rund 73 Millionen Euro geht Würth neue Wege in der Logistikstrategie.

Mit dem „Drehkreuz für Europa“, wie Geschäftsführer Thomas Wahl beim Spatenstich am Montag betonte, denkt Würth aus Sicht der Kunden, bündelt die Positionen der Bestellungen, vermeidet dadurch Liefersplits und sorgt so dafür, dass der Kunde genau ein Paket beziehungsweise eine Sendung erhält. Dazu fasst das neue Lager zum einen verschiedene Versandstellen sowie Außenlager zusammen.

Eigene Hauptumschlagbasis

Zum anderen schafft der Spezialist für Befestigungs- und Montagetechnik damit eine eigene Hauptumschlagbasis (HUB) – Sammel- und Knotenpunkt – für den Umschlag und die Zusammenfassung von Warenströmen zur Weiterleitung, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch in ganz Europa. Rund 20 Prozent aller Aufträge aus dem neuen Lager gehen direkt ins europäische Ausland. Positiver Nebeneffekt der neuen europäischen Drehscheibe: Durch die Inbetriebnahme rechnet Wahl mit einer Reduzierung des Lkw-Verkehrs um rund 20 Prozent und dadurch mit einer Entlastung für die Umwelt..