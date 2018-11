Boris Becker war früher einer der besten Tennis-Spieler der Welt. Heute tritt er regelmäßig als Experte im Fernsehen auf. Am Sonntagabend sagte er: „Ein neuer Star ist geboren.“

Damit meinte Boris Becker den deutschen Tennis-Profi Alexander Zverev. Der ist natürlich nicht gerade erst geboren, sondern 21 Jahre alt. Er gilt schon länger als Spieler, der viel erreichen kann. Bei großen Turnieren hatte er bislang aber oft enttäuscht.

Bis jetzt! Am Sonntag gewann Alexander Zverev ein wichtiges Turnier in Großbritanniens Hauptstadt London. Im Finale schlug er die Nummer eins der Weltrangliste: Novak Djokovic. Zuletzt hatte ein Deutscher dieses Turnier vor 23 Jahren gewonnen. Sein Name: Boris Becker.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018