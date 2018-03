Einzigartige Entdeckungstour

Auch in diesem Jahr verlosen die Fränkischen Nachrichten einen attraktiven Preis im Rahmen der Langen Nacht der Museen.

Zu gewinnen gibt es nämlich eine Übernachtung für zwei Personen in einem Deluxe Zimmer im 5-Sterne-Hotel „Althoff Hotel am Schlossgarten“ in der Stuttgarter Innenstadt vom 17. bis 18. März, inklusive Frühstücksbuffet.

Außerdem winken zwei Eintrittskarten für die Lange Nacht der Museen.

Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Lange Nacht“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben.

Einsendeschluss ist am Donnerstag, 8. März. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.lange-nacht.de und unter der Ticket-Hotline 07 11 /6 01 54 44.