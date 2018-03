Entdecken, erforschen und erleben

Anzeige

Heilbronn.Die experimenta in der Heilbronner Kranenstraße ist auf dem Weg zu einem Science Center in neuer Dimension. Mit rund 25 000 Quadratmetern Fläche wird die experimenta nach ihrer Neueröffnung im März 2019 das größte Science Center Deutschlands sein. Ein spektakulärer Neubau aus Glas und Stahl ergänzt das bisherige Domizil im historischen Hagenbucher Speicher, der ebenfalls komplett erneuert wird.

Mit einer einzigartigen Vielfalt an Angeboten und Formaten ist die experimenta dann eine attraktive Wissens- und Erlebniswelt für alle Altersgruppen. Sie steht in besonderer Weise für Experimentierfreude, für Wissenslust und für Innovation. „Hier wird die Welt der Wissenschaft neu erzählt und mit allen Sinnen erlebbar“, so Geschäftsführer Dr. Wolfgang Hansch bei der Jahrespressekonferenz.

Angebotsvielfalt und Innovation

Mit der Vielfalt der Angebote und dem hohen Innovationsgrad wollen die „Macher“ der neuen experimenta Maßstäbe setzen. So sollen interaktiv Naturwissenschaft und Technik vermittelt und dabei besondere Zugänge und eindrückliche Erlebnisse ermöglicht werden. „Jeder Besucher“, so Hansch, „soll mit dem Besuch der experimenta auch etwas über sich selbst erfahren und darüber, was diese Welt so einzigartig macht“.