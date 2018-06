Ente sorgt für Unfälle

Anzeige

Heilbronn.Eine Unfallverursacherin, die quakt, notiert die Polizei auch nicht alle Tage.

Am Dienstagabend überquerte laut einem 26-Jährigen eine Ente die Südstraße in Heilbronn, weshalb der Mann seinen Peugeot abbremsen musste. Hinter ihm musste deswegen auch ein 50-Jähriger seinen Toyota stark abbremsen, was der Fahrer eines Busses offensichtlich zu spät sah. Der Bus prallte gegen das Heck des Toyota, der durch die Wucht gegen das Heck des Peugeots geschoben wurde.

Im Toyota wurden der Fahrer und ein fünf Jahre altes Kind verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25 000 Euro. Die Ente watschelte weiter.