Entspannte Bayern

Anzeige

Fünf zu null! Das kommt im Profi-Fußball nicht so oft vor. Dass der FC Bayern München so einen großen Vorsprung verspielt, kann man sich kaum vorstellen. Das nächste Spiel können sich die Bayern-Fans also entspannt anschauen.

Heute Abend sind die Bayern in Istanbul zu Gast, einer riesigen Stadt im Land Türkei. Dort steht das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League an (gesprochen: Tschämpiens Liig). Das Hinspiel vor drei Wochen hatten die Bayern mit 5:0 gewonnen.

Die gegnerische Mannschaft von Besiktas Istanbul müsste nun das Ergebnis aus dem Hinspiel umdrehen. Daran glaubt aber kaum einer. Einfach so geschlagen geben wird sich der türkische Verein aber nicht.