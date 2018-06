Erste elastische Leiterplatte produziert

Anzeige

Heilbronn.Zum siebten Mal verlieh die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken den Forschungstransferpreis an Unternehmen und Forscher aus der Region. Die Übergabe der Urkunden fand am Montagabend im Haus der Wirtschaft in Heilbronn statt. Die mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an drei herausragende angewandte Forschungsprojekte sowie Leistungen zum Technologie- und Wissenstransfer zwischen Unternehmen und Wissenschaft.

Die Auszeichnung soll Anreize schaffen, dass sich Wirtschaft und Wissenschaft besser vernetzen und damit Wettbewerbsvorteile durch Kooperationen zum Tragen kommen. Mit dem Preis will die IHK aber auch einen Anreiz für Projektpartner schaffen, sich auch künftig in Kooperationsprojekten stärker zu engagieren.

Twinflex-Strech

Der Forschungstransferpreis in Gold (10 000 Euro) ging in diesem Jahr an die Würth Elektronik in Rot am See, der es gelang, zusammen mit dem Fraunhofer Institut die erste elastische Leiterplatte, Twinflex Stretch, zu entwickeln und in die Serienfertigung zu bringen. Flexible Leiterplatten, die es bereits auf dem Markt gibt, sind zwar biegsam, aber dennoch sperrig und hart. Werden sie direkt auf der menschlichen Haut oder eingebaut in Kleidungsstücke getragen, ist das für den Träger sehr unangenehm.