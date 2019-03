Heilbronn.Als „fahrende Zeitbombe“ könnte ein Sattelzug bezeichnet werden, der am Donnerstagnachmittag auf der A 6 bei Heilbronn auffiel. Eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg bemerkte an dem in Richtung Nürnberg fahrenden Zug, dass sowohl am Fahrzeug als auch am Anhänger die Hauptuntersuchung schon lange fällig gewesen wäre.

Bei der näheren Kontrolle kamen weitere zehn Mängel zutage. Dabei waren Dinge wie eine teilweise defekte Beleuchtung und fehlende Warnmarkierungen noch die kleinsten Probleme.

Als verkehrsunsicher wurden Zugfahrzeug und Anhänger eingestuft, weil Bremsbeläge und -scheiben verschlissen oder sogar gerissen waren. So waren ein Bremszylinder undicht und ein Federspeicherzylinder völlig ohne Funktion. Die Betriebsbremse und die Feststellbremse hatten unterschiedliche Bremswerte. Nun erhalten Fahrer und Besitzer der Firma Anzeige. Der Lastzug durfte nach der Mängelbeseitigung weiterfahren.

