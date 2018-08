Fahrer im Führerhaus eingeklemmt

Anzeige

215 000 Euro Sachschaden

Am Lastwagen mit Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60 000 Euro, am verursachenden Sattelzug rund 150 000 Euro und am Sattelzug Iveco zirka 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr an der Unfallstelle über die Standspur vorbeigeführt. Die Feuerwehr war mit 39 Mann und neun Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK war mit einem Notarztwagen und zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort.

