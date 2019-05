Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Neuenstein.Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Neuenstein sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Gegen 12 Uhr hatten Zeugen die Alarmtöne mehrerer Rauchmelder gehört und ein Feuer in einem Gebäude in der Schloßstraße bemerkt. Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte. Zugleich rettete ein Zeuge einen 70-Jährigen aus der in Brand geratenen Wohnung. Der Mann war schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine 32-Jährige und ihr Kind wurden leicht verletzt. Die weiteren Bewohner verließen rechtzeitig das Haus. Weil unklar war, ob sich noch weitere der 16 Bewohner aufhielten, betraten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Haus. Bei der Suche wurde eine Katze aus einer Wohnung gerettet. Die Löscharbeiten dauerten etwa zweieinhalb Stunden. Neben der Feuerwehr waren auch ein Notarzt, Rettungswagenbesatzungen und die Polizei vor Ort. Eine Wohnung brannte komplett aus. Die weiteren Wohneinheiten sind nutzbar. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

