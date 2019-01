Feuerwerk in Bankfiliale gezündet

Heilbronn.Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte den Vorraum einer Bankfiliale in Heilbronn-Sontheim beschädigt. Die gesuchten Personen zündeten nach Betreten der Räumlichkeiten in der Kreuzäckerstraße mehrere Feuerwerksbatterien, wodurch die Decke des Raums in Mitleidenschaft gezogen wurde. Anschließend war der Vorraum der Bank vollständig mit feinem Staub überzogen. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem Silvesternachmittag und der Nacht auf Mittwoch. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von mehreren Beteiligten aus. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Überwachungskamerafilme der Bank, dauern an. Zeugen sollen sich unter Telefon 07131/253093 beim Polizeiposten Sontheim melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.01.2019