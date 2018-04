Flug von Alexander Gerst ins All

Über erste Zwischenergebnisse von Alexander Gersts Mission „Horizon“ wird Volker Schmid informieren. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest. © Stadtverwaltung Künzelsau

Künzelsau.Dieses Jahr ist es wieder so weit: Alexander Gerst, gebürtig in Künzelsau, fliegt zur internationalen Raumstation ISS, um in ihr einige Monate zu arbeiten. Neben Veranstaltungen zu dieser Mission, die gesondert angekündigt werden, hat die Stadtverwaltung, unterstützt von der EnBW EnergieBaden-Württemberg AG, wieder ein Rahmenprogramm zur Weltraumausstellung im Künzelsauer Rathaus aufgelegt,

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3292 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.02.2018