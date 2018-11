FN-Leser als Jubiläumsgäste

Odenwald-Tauber/Heilbronn.Vor fünf Jahren ging Radio Ton, der größte lokale Radiosender Baden-Württembergs, mit seiner Eigenveranstaltung – dem Radio Ton Gourmet Palast – in die erste Spielzeit. In Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen Partnern hat sich die Veranstaltung zu einem Highlight in der Senderregion etabliert und konnte bis heute mehrere zehntausend Besucher begeistern.

Dieses Jahr feiert der Radio Ton Gourmet Palast sein fünfjähriges Bestehen. Das Event verspricht einen unvergesslichen Abend in traumhaft schönem Ambiente. Viele internationale Künstler und vier der besten Sterneköche Deutschlands wollen ihre Gäste mit einer fulminanten Abendshow begeistern.

Regionale Sterneköche

Die regionalen Sterneköche Benjamin Maerz, Jürgen Koch, Hans Harald Reber und Thomas Wolf sorgen mit ihrem exklusiven Vier-Gänge- Gourmet-Menü für ein kulinarisches Feuerwerk. Gemeinsam machen sie den Radio Ton Gourmet Palast zu einem Festival der Sterneköche.

In Kooperation mit Ralph Sun, dem künstlerischen Leiter des Friedrichsbau Varieté in Stuttgart, hat der Radio Ton Gourmet Palast ein erstklassiges Showprogramm mit hochkarätigen internationalen Künstlern zusammengestellt.

Das Ensemble besteht im Jubiläumsjahr aus Künstlern, die aus Deutschland, Tschechien, der Ukraine, Mexiko, Schweden, Finnland, der Schweiz, Ungarn, Moldawien und Usbekistan kommen – und alle werden sie mit ihren grandiosen Darbietungen zum Staunen bringen.

Die Spielzeit steht unter dem Motto „Casino Royal“. Hier können sich die Gäste nicht nur auf ein luxuriöses Ambiente, sondern auch auf einige Überraschungen freuen.

„Die Vorverkaufszahlen liegen deutlich über dem Vorjahr. Einige Spieltage sind schon komplett ausgebucht, so dass in diesem Jahr mit einem neuen Besucherrekord gerechnet werden darf“, so die Geschäftsführerin von Radio Ton Christine Rupp. „Wir sind Deutschlands einziger Radiosender, der mit seinem gesamten Team eine so hochkarätige Veranstaltung stemmt – und das neben unserem täglichen Radiogeschäft. Ich bin wirklich stolz, dass sich alle so bedingungslos für den Erfolg dieser Veranstaltung einsetzen“, so Rupp weiter.

Mit dabei ist übrigens auch RTL-„Supertalent“-Favoritin Inna Zobenko. Die Artistin aus der Ukraine hat sich auf einer Drehscheibe fast zwei Stunden lang um sich selbst gedreht und dabei alle zum Staunen gebracht. Zahlreiche Medien haben über ihren Auftritt berichtet und selbst Jurymitglied Dieter Bohlen, der sonst eher für seine harten Urteile bekannt ist, war absolut begeistert. Die Ausnahmekünstlerin wird ab dem 7. Dezember auch im Radio Ton Gourmet Palast zu sehen sein.

Exklusives Gewinnspiel

Für die Premiere am 7. Dezember verlosen wir zwei mal zwei Tickets, die den Eintritt, das Showprogramm sowie das Vier-Gänge-Gourmet Menü enthalten. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Radio Ton“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Freitag, 30. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

Info: Weitere Informationen zum Gourmetpalast gibt es unter www.gourmetpalast.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018