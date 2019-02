Forum unter neuer Leitung

Neckarsulm.Am Audi-Standort in Neckarsulm findet zum 1. März ein Wechsel in der Führung des Audi-Forums sowie der Kommunikation des Audi-Standorts statt. Die 47-jährige Ulla Wiesentheit (Bild) wird Nachfolgerin von Brigitte Urban, die diese Position seit 1. Juni 2014 innehatte und nun nach Ingolstadt wechselt, wo sie den Bereich Kommunikation Kultur und Trends leiten wird.

Wiesentheit ist seit 2002 für den Volkswagen-Konzern tätig und hatte bereits verschiedene verantwortungsvolle Funktionen im Bereich Kommunikation auf Konzernebene sowie bei Tochtergesellschaften. Unter anderem leitete sie von 2005 bis 2010 die Interne Kommunikation der spanischen Konzerntochter Seat in Martorell bei Barcelona und von 2010 bis 2014 die Unternehmenskommunikation bei Volkswagen Financial Services in Braunschweig. Zuletzt verantwortete sie die Abteilung Global Strategic Planning der Volkswagen Konzernkommunikation in Wolfsburg.

Die gebürtige Fränkin hat Englisch, Französisch und Spanisch studiert und war vor ihrem Eintritt in den Volkswagen Konzern als Beraterin bei verschiedenen PR-Agenturen in München tätig. Bild: Audi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019