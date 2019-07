Frau hatte über fünf Promille

Kochertürn.Knapp über fünf Promille zeigte ein Atemalkoholtestgerät am Freitagmittag bei einer Frau an, so die Polizei am Dienstag. Passanten fanden sie neben ihrem E-Bike liegend auf der Kocherbrücke bei Kochertürn. Sie hatte sich bei einem Sturz leicht verletzt, weshalb die Zeugen den Rettungsdienst alarmierten. Da die Verletzte sich nicht behandeln lassen wollte, wurde auch die Polizei hinzugezogen. Aufgrund der starken Anzeichen auf übermäßigen Alkoholgenuss führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der den unglaublichen Wert erbrachte: über fünf Promille. Die Frau musste zu einer Blutentnahme mitkommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019