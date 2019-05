„Gefährdung der Demokratie darf nicht unterschätzt werden“

Bad Mergentheim.Eine Lanze für den Qualitätsjournalismus hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl gebrochen. Er sprach bei der Jahrestagung der Südwestdeutschen Zeitungsverleger. Im Würth-Haus hoch über der Kurstadt ging die Jahrestagung der Südwestdeutschen Zeitungsverleger (VSZV) am Freitag Abend mit einem festlichen Dinner zu Ende.

Ehrengast war der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er plädierte für die Stärkung des Qualitätsjournalismus und freute sich über die „einmalige Verlagslandschaft in Baden-Württemberg“. Die Zeitungsverlage würden zur Festigung der Demokratie einen wichtigen Beitrag leisten, so der Minister.

Gastgeber Fränkische Nachrichten

Zuvor hatte FN-Geschäftsführer Michael Grethe als Gastgeber der Jahrestagung in einem Grußwort sosowohl die Firma Würth als auch die Fränkischen Nachrichten kurz vorgestellt. Zu den Gästen des Abschlussabends zählten auch der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Professor Wolfgang Reinhart und Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar. VSZV-Vorsitzender Valdo Lehari bezeichnete Minister Strobl als Politiker, der seine Versprechen halte.

„Gutes Verlagswesen“

Die journalistische Aufarbeitung von Nachrichten sei heue wichtiger denn je, sagte Thomas Strobl. Als Voraussetzung dafür wertete er ein „gutes Verlagswesen“, das in Baden-Württemberg nach wie vor existiere. Hier würden Verlegerfamilien noch in Generationen denken. Die Herausforderung durch die Digitalisierung und das veränderte Nutzungsverhalten vor allem der jüngeren Generation wollte der Minister nicht kleinreden, jedoch sah er das Glas „halb voll und nicht halb leer“. Es komme immer noch auf die Inhalte an, „und dafür brauchen wir Sie“, unterstrich der Redner den Stellenwert der Zeitungsverlage.

Facebook, Twitter, Google oder Youtube könnten Zeitungen nicht ersetzen, war der CDU-Politiker überzeugt. Er sah sogar langfristig die Zukunft dieser großen Unternehmen gefährdet, „denn sie haben keine Konkurrenz, damit herrscht kein Wettbewerb und so gibt es letztlich keine Innovationen“.

Es gebe nach wie vor viele Leser, die für Qualitätsjournalismus bereit seien, entsprechend Geld zu bezahlen.

„Für die Bewahrung der Demokratie brauchen wir den Qualitätsjournalismus“, bekräftigte der Redner und ergänzte: „Warum wohl hassen Diktatoren die freie Presse?“ Guter Journalismus bedeute im Idealfall recherchieren, formulieren, präsentieren und kommentieren – „das sollte der Anspruch in Ihren Häusern sein“, nahm der Politiker die Verleger in die Pflicht. Guter Journalismus bedeute auch, immer beide Seiten anzuhören, so Thomas Strobl.

„Wir sollten uns zusammensetzen“

Der Innenminister streifte die juristischen Auseinandersetzungen zwischen Verlagen und Gemeinden, die ein kostenloses Amtsblatt herausgeben. „Wir sollten uns zusammensetzen und ausloten, ob wir nicht gemeinsam einen Korridor entwickeln, mit dem beide Seiten leben können“, plädierte Strobl für eine Suche nach „pragmatischen Lösungen“ statt auf gerichtliche Auseinandersetzungen bis hinauf zu den höchsten Gerichten zu setzen.

„Schnelles Internet wichtig“

Für das Verlagswesen spiele die Digitalisierung eine wesentliche Rolle. Umso wichtiger sei, so Thomas Strobl, die Versorgung auch des ländlichen Raums mit schnellem Internet.

In den letzten drei Jahren hat seinen Worten zufolge das Land rund 400 Millionen Euro an Zuschüssen zur Co-Förderung von kommunalen Maßnahmen zum Aufbau einer giga-fähigen Struktur investiert. Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes sei ambitioniert und erfordere große Investitionen. „Wir sind da sehr flott unterwegs“, meinte der Minister.

Gegen Widerstände

Die europäische Neuregelung des Urheberrechts sei ein „Kraftakt“ gewesen. Strobl begrüßte es, dass die Politik „gegen massive Widerstände“ im Netz und auf der Straße „Haltung bewahrt“ und nach der Überzeugung gehandelt habe, dass auch geistiges Eigentum beschützt werden müsse.

„Wer fremdes geistiges Eigentum nutzt, soll dafür bezahlen, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit“, unterstrich der Innenminister klar.

Mit Blick auf über 70 Jahre Frieden in Europa appellierte Thomas Strobl daran, wachsam zu bleiben: „Wir sollten die Gefährdung der Demokratie in Europa nicht unterschätzen“. Den Medien komme hierbei eine wichtige Rolle zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019