Gefährliche Trockenheit

Die Menschen in der Stadt Siegburg räumten am Mittwoch auf. Siegburg liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Einen Tag vorher hatte es dort ein großes Feuer gegeben. Dabei gingen Häuser kaputt und Menschen wurden verletzt.

Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand zu löschen. Experten wollen nun herausfinden, warum es gebrannt hat. Eines wissen sie schon: Durch die Trockenheit konnte sich der Brand rasend schnell ausbreiten.

Derzeit warnt die Feuerwehr in vielen Städten vor hoher Brandgefahr. „Holz, Gras oder Stroh können schnell brennen, vor allem wenn es so trocken ist wie jetzt“, sagt Frank Knödler. Er ist Chef der Feuerwehr in Stuttgart. Solange es etwas gibt, das brennen kann, breitet sich Feuer schnell aus. „Das ist ungefähr so wie bei einer Perlenkette. Das Feuer kriecht von einer Perle zur nächsten“, erklärt der Mann von der Feuerwehr. „Weht dazu noch Wind, breitet sich das Feuer noch schneller aus.“