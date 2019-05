Geldautomaten gesprengt

Neckarsulm.Hohen Sachschaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Neckarsulm an, als sie einen Geldautomaten sprengten. Die Täter brachen kurz nach 2 Uhr die Tür zu einer Ladenpassage im Einkaufscenter in der Hohenloher Straße auf und gelangten durch diese ins Innere. Sie begaben sich zielgerichtet zu einem Bankautomaten und sprengten diesen auf. Durch die Wucht der Detonation wurde nicht nur der Automat aufgerissen, sondern auch Zwischenwände umgeworfen und das Sprinklersystem beschädigt. Dadurch trat insbesondere im Bereich des Geldautomaten eine große Menge Wasser aus. Wieviel Geld aus dem Automaten erbeutet wurde, ist bislang unklar. Der Sachschaden liegt bei über 50 000 Euro. Aufgrund der starken Deckenbeschädigungen bleibt das Einkaufszentrum bis zu einer Überprüfung durch Experten vorerst geschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019