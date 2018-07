Gemeinsam den Spitzenplatz behaupten

Anzeige

Künzelsau.Der Regionaltag der Bürgerinitiative „pro Region“ präsentierte sich am Sonntag auch in seiner 21. Auflage als ein großes und buntes „Festival der Vielfalt“ für die Menschen der Raumschaft zwischen Wertheim, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall und Heilbronn. Nach 2004 kehrte die Veranstaltung am Sonntag wieder in die Kreisstadt am Kocher zurück, und die Besucher konnten das ganze Spektrum der Region Heilbronn-Franken, vor allem in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur erleben.

Nach dem Bierfassanstich durch den Vorsitzenden von „pro Region“, Jochen K. Kübler, Bürgermeister Stefan Neumann und Brauereichef Klaus Wunderlich von der Herbsthäuser Brauerei hatten die Besucher aber auch die Möglichkeit, die regionale und die internationale Küche auszuprobieren, und sie konnten Lebensart, Kunst, Tradition, Brauchtum und die Wirtschaft der Region erfahren.

Ziele verdeutlicht

In seiner Begrüßung verdeutlichte Jochen K. Kübler erneut die Ziele der vor 21 Jahren von Unternehmer Reinhold Würth und Gewerkschafter Frank Stroh gegründeten Interessengemeinschaft: „Wirtschaft, Gewerkschaften und alle gesellschaftlichen Gruppierungen sollen unter dem Dach der Bürgerinitiative gemeinsam zu Wohl der rund 900 000 Einwohner dieser Region an einem Strang ziehen. Denn es ist in einem Europa der Regionen unumgänglich, in Stuttgart, Berlin oder Brüssel geschlossen aufzutreten, um dieser wachstumsstarken und kulturell reichen Region Heilbronn-Franken, auch für die Zukunft einen Spitzenplatz in Baden-Württemberg zu erhalten“, so der Vorsitzende.